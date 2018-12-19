Виталий Мутко отказался от поста президента РФС

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Виталий Мутко принял решение сложить с себя полномочия президента Российского футбольного союза (РФС) , сообщает официальный твиттер РФС.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

​Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В конце декабря 2017 года Мутко заявил, что подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК и что на полгода приостановит свою деятельность на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности главы РФС был назначен Александр Алаев.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что сменить Мутко во главе РФС может председатель совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков.