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Виталий Мутко

Виталий Мутко отказался от поста президента РФС

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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Сменить Мутко во главе РФС может председатель совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Виталий Мутко принял решение сложить с себя полномочия президента Российского футбольного союза (РФС) , сообщает официальный твиттер РФС.

​Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В конце декабря 2017 года Мутко заявил, что подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК и что на полгода приостановит свою деятельность на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности главы РФС был назначен Александр Алаев.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что сменить Мутко во главе РФС может председатель совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков.

Теги:
Футбол, Россия



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