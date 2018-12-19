В России частично смягчат наказание за лайки и репосты

Наказание в виде лишения свободы в некоторых случаях заменят штрафами, обязательными работами или административным арестом до 15 суток.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Депутаты Госдумы РФ согласовали в третьем, окончательном чтении пакет законов, частично смягчающих наказание за нарушение ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

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Пакет законодательных инициатив, частично декриминализирующих статью об экстремизме, был внесен российским лидером Владимиром Путиным в октябре для того, чтобы гуманизировать уголовное законодательство. Также изменения произойдут в Кодексе об административных правонарушениях.

Теперь против лиц, впервые нарушавших этот закон, в случае, если их действия не представляли собой "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства", возбуждать уголовное дело не станут. Вместо этого за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, злоумышленнику придется заплатить штраф в размере до 20 тысяч рублей или выполнить обязательные работы на срок до 100 часов.

Уголовная ответственность наступит, если человек совершил нарушение более одного раза за год.