19:40 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск

За решеткой лучше, или Как жители Южной Кореи отдыхают в заключении

© Reuters
В мире
Получить короткую ссылку
3610

Стоимость своеобразного антистрессового курса 90 долларов за сутки. Взамен "гость" отдает свои личные вещи, в том числе книги и сотовые телефоны, переодевается в униформу и селится в одиночной камере.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. "Тюрьма внутри меня" – проект, который становится в последнее время весьма популярным среди офисных работников в Южной Корее.

Как сообщает ВВС, на окраине города Хончхон, что в 58 км к северо-востоку от Сеула, располагается специализированное учреждение, в котором все желающие за плату могут ненадолго почувствовать себя арестантом.

Оказывается, что для изможденных офисных работников, стартаперов и клерков это единственный способ отдохнуть от суеты и побыть наедине со своими мыслями.

За несколько лет в добровольном заключении побывали уже более двух тысяч человек.

© Reuters
"Тюрьма внутри меня" – популярный в Южной Корее проект

Условия пребывания в тюрьме таковы – "гость" сдает мобильный телефон и личные вещи, а взамен получает тюремную робу, коврик для йоги, чайный набор, ручку и блокнот, а также персональный карцер. Общаться, следить за часами и смотреть в зеркала в этом месте запрещено.

© Reuters
"Гость" сдает свои личные вещи, в том числе книги и сотовые телефоны, и селится в одиночной камере

Основательница гостиницы – супруга прокурора, который вынужден работать по 100 часов в неделю. По словам женщины, супруг неоднократно говорил ей, что с удовольствием бы отдохнул неделю в тюрьме.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Дамаск украсили праздничными гирляндами и новогодними елками
Огни елок вместо взрывов бомб: Дамаск украсили к праздникам
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054