За решеткой лучше, или Как жители Южной Кореи отдыхают в заключении

Стоимость своеобразного антистрессового курса 90 долларов за сутки. Взамен "гость" отдает свои личные вещи, в том числе книги и сотовые телефоны, переодевается в униформу и селится в одиночной камере.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. "Тюрьма внутри меня" – проект, который становится в последнее время весьма популярным среди офисных работников в Южной Корее.

Как сообщает ВВС, на окраине города Хончхон, что в 58 км к северо-востоку от Сеула, располагается специализированное учреждение, в котором все желающие за плату могут ненадолго почувствовать себя арестантом.

Оказывается, что для изможденных офисных работников, стартаперов и клерков это единственный способ отдохнуть от суеты и побыть наедине со своими мыслями.

За несколько лет в добровольном заключении побывали уже более двух тысяч человек.

© Reuters "Тюрьма внутри меня" – популярный в Южной Корее проект

Условия пребывания в тюрьме таковы – "гость" сдает мобильный телефон и личные вещи, а взамен получает тюремную робу, коврик для йоги, чайный набор, ручку и блокнот, а также персональный карцер. Общаться, следить за часами и смотреть в зеркала в этом месте запрещено.

© Reuters "Гость" сдает свои личные вещи, в том числе книги и сотовые телефоны, и селится в одиночной камере

Основательница гостиницы – супруга прокурора, который вынужден работать по 100 часов в неделю. По словам женщины, супруг неоднократно говорил ей, что с удовольствием бы отдохнул неделю в тюрьме.