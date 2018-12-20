Не поделили елочку: драка Дедов Морозов попала на видео

Добрые новогодние волшебники устроили настоящую рукопашную в центре Одессы на глазах у женщин и детей.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Двое мужчин в костюмах Дедов Морозов в Одессе (Украина) не смогли поделить место под елкой и решили выяснить, кто прав, на кулаках.

На видео, снятом случайной прохожей, видно, как более преуспевающий Дед фотографировался с клиентами, а другой потребовал у него покинуть хлебное место.

Очень быстро словесная дуэль переросла в настоящую драку.

По-настоящему эпично выглядел момент, когда один из Дедов Морозов скинул с себя шубу и, ударяя себя кулаками в грудь, призвал обидчика к ответу.