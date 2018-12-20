Международный конкурс фоторепортеров им. Стенина скоро откроет прием заявок

К участию в конкурсе допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. По традиции 22 декабря, в день рождения фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины, Международный конкурс молодых фотожурналистов его имени начнет прием работ.

Подать заявку можно на портале конкурса stenincontest.ru, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет. Прием заявок продолжится до 28 февраля 2019 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса - поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

© Foto : Тайсир Махди, Stenincontest "Жизнь продолжается": выставка финалистов конкурса имени Стенина 16

В год своего пятилетия, которое конкурс отметит в 2019 году, соискатели будут бороться за призовые места в пяти номинациях. К номинациям прошлого года – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени", - добавилась новая, "Вдохновение". Эта номинация включит одиночные фотографии, которые расскажут о том, что дало импульс или стало выражением вдохновения - картины природы, яркие этники или жанровые зарисовки, портреты детей и взрослых в разных техниках и стилях. В каждую из номинация конкурсанты могут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия".

Призовой фонд конкурса в 2019 году составит 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

"Конкурс имени Андрея Стенина увеличивает свое присутствие в мировом фотографическом поле. По рассказам наших финалистов, принять в нем участие стало обязательной задачей для всех молодых фоторепортеров, которые хотят расти в профессии. На карте мира осталось не так много стран, из которых мы бы не получали интересные работы. Мы приглашаем молодых фотопрофессионалов всего мира принять участие в конкурсе 2019 года и желаем им победы!", - рассказала куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2018 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная Шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Молодым фотографам вручили награды конкурса имени Андрея Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы агентства Anadolu Ajansi.