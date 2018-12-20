Международный конкурс фоторепортеров им. Стенина скоро откроет прием заявок

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. По традиции 22 декабря, в день рождения фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины, Международный конкурс молодых фотожурналистов его имени начнет прием работ.
Подать заявку можно на портале конкурса stenincontest.ru, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет. Прием заявок продолжится до 28 февраля 2019 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса - поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.
Призовой фонд конкурса в 2019 году составит 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
"Конкурс имени Андрея Стенина увеличивает свое присутствие в мировом фотографическом поле. По рассказам наших финалистов, принять в нем участие стало обязательной задачей для всех молодых фоторепортеров, которые хотят расти в профессии. На карте мира осталось не так много стран, из которых мы бы не получали интересные работы. Мы приглашаем молодых фотопрофессионалов всего мира принять участие в конкурсе 2019 года и желаем им победы!", - рассказала куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2018 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная Шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста.
В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы агентства Anadolu Ajansi.