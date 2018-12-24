Президент выразил соболезнования Индонезии из-за цунами

В результате цунами погиб 281 человек, пострадали свыше тысячи, многие числятся пропавшими без вести.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев направил своему индонезийскому коллеге телеграмму с соболезнованиями, сообщает пресс-служба главы государства.

"Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования президенту Джоко Видодо и народу Индонезии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного цунами на берегах Индонезии", - говорится в сообщении.

Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии в субботу вечером. Число жертв стихии возросло до 281. Количество пострадавших увеличилось до 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести.

Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий.

Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.