Оголившую грудь депутата избили в Астане — фотофакт

Динагул Тасова рассказала своим подписчикам, что стала жертвой насилия после того, ка приняла участие в скандальном показе, на котором прошла по подиуму в прозрачном платье.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Депутат молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова сообщила о том, что ее жестоко избили после скандального показа Fashion Night Astana в начале декабря.

Тогда Тасова вышла на подиум в платье, которое в области груди оказалось полностью прозрачным. Депутат вняла словам дизайнера, рекомендовавшей носить платье без нижнего белья.

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Внешний вид депутата послужил предметом споров и упреков. Люди писали, что появляться на публике в таком чрезмерно откровенном наряде, да еще и депутату, не престало.

В результате в своем посте девушка написала, что показ не прошел для нее бесследно.

"На фотографиях результат "поддержки", как мне казалось, "близкого" человека. Я хочу поблагодарить его — он заставил меня прочувствовать на себе серьезную проблему! Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить", - написала девушка.

По словам Динагул, она и раньше выходила на подиум в прозрачном белье и в купальниках, так как это всего лишь ее работа.

Однако можно ли за это ударить и унижать девушку, вопрошает она и сама дает ответ – нет, никому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #fna2018 #fashionastana #fashionnightastana Публикация от Фотограф Астана/Караганда (@by.alina.p) 30 Ноя 2018 в 11:42 PST

"После новости о показе, в котором я принимала участие, на меня в буквальном смысле свалился шквал критики. Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался. Дошло до того, что мой аккаунт в Instagram удалили. И причина всему – грудь", - пожаловалась модель.