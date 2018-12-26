Симоньян возглавила рейтинг цитируемости журналистов за 2018 год

Среди самых цитируемых высказываний Симоньян — выдержки из интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала самым цитируемым российским журналистом в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании "Медиалогия".

"Лидером медиарейтинга стала Маргарита Симоньян. На второй строчке оказался Алексей Венедиктов, на третьей - Дмитрий Губерниев", - говорится в сообщении.

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Самыми цитируемыми высказываниями Симоньян в СМИ стали сообщения о том, что она взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвинила в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме того, популярной стала новость об отмене ареста рэпера Хаски после вмешательства чиновников из администрации президента России, а также заявление Симоньян о том, что обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве и арест главного редактора Кирилла Вышинского являются "местью за Крымский мост" и призыв прийти на митинг в поддержку Вышинского у украинского посольства.

Отмечается, что тройка лидеров по цитируемости улучшила свои показатели в рейтинге по сравнению с прошлым годом: +1 у Симоньян, +2 у Венедиктова, +4 у Губерниева.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Максима Шевченко (+18), Юрия Дудя (+8), Сергея Доренко (+8), Ильи Варламова (+7) и Евгении Альбац (+6).

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Ухудшили свои показатели в рейтинге по сравнению с прошлым годом Владимир Познер, оказавшийся в этот раз на шестом месте (-3), Ксения Собчак, ставшая двенадцатой (-11), Андрей Малахов (-8), Василий Уткин (-1), Геннадий Орлов (-1), Павел Гусев (-1).

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