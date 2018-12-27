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Избранный президент США Дональд Трамп приветствует президента Барака Обаму на инаугурации

Бывший президент против действующего: кто возглавил "рейтинг восхищения" в США

REUTERS / Carlos Barria
В мире
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Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель впервые за 10 лет сумела подвинуть Хиллари Клинтон с первого места в "рейтинге восхищения" американцев.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель возглавили "рейтинг восхищения", следует из опроса компании Gallup по итогам 2018 года.

По данным исследования, 19% жителей страны сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Обамой, еще 15% опрошенных сказали, что восхищаются его женой. Это позволило супруге экс-президента США опередить Хиллари Клинтон, которая возглавляла женскую часть рейтинга более 10 лет подряд.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Foto : из личного архива Маргариты Симоньян
Симоньян возглавила рейтинг цитируемости журналистов за 2018 год
На втором месте оказался действующий президент США Дональд Трамп (13%) и телеведущая Опра Уинфри (5%). Третьими стали экс-президент Джордж Уокер Буш (2%), а также Хиллари Клинтон и супруга Трампа Меланья, получившие по 4%.

По сравнению с прошлым годом рейтинг Обамы вырос с 17% до 19%, а рейтинг Трампа, наоборот, понизился с 14% до 13%. Однако обо сохранили свои первое и второе места соответственно. Рейтинг Мишель Обамы резко вырос с 7% до 15%.

В числе кандидатов среди мужчин называли сенатора Берни Сандерса, предпринимателей Илона Маска и Билла Гейтса, Далай-ламу. Среди женщин упоминали канцлера ФРГ Ангелу Меркель, королеву Великобритании Елизавету II.

Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах, проведенных с 3 по 12 декабря со случайной выборкой 1025 взрослых в возрасте от 18 лет. Для результатов, основанных на общей выборке, погрешность выборки составляет ±4 процентных пункта при 95% уровне доверия.

Ранее сообщалось, что две трети жителей США считают высоким уровень коррупции во власти.




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