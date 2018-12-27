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Российские военнослужащие в Таджикистане отразили нападение условных террористов на водоочистную станцию

Российские военные в Таджикистане отразили нападение условных террористов

Shugaev
В мире
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После ликвидации "боевиков" военные отработали поиск и обезвреживание самодельных взрывных устройств.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Антитеррористическое подразделение военной базы РФ в Таджикистане уничтожило условных террористов, которые пытались провести диверсию на водоочистной станции соединения, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) России.

По сигналу тревоги военные направились к месту происшествия, где взяли в оцепление назначенные районы, преградив пути возможного отхода "боевиков". После уничтожения условных террористов военнослужащие инженерно-саперного подразделения отработали поиск и обезвреживание оставленных "противником" взрывных устройств.

Ранее российские военные уничтожили условных террористов в горах Таджикистана. Учения прошли на горном полигоне Ляур в рамках альпинистской подготовки.

Напомним, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом РФ за ее пределами. Соединение будет находиться в республике до 2042 года.

Теги:
Таджикистан, военные, Террористы



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