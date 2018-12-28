Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Специалисты сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".

Рынок еще больше стал нуждаться в разработчиках мобильных приложений для iOS и Android. При этом конкуренция в этом сегменте все еще достаточно низкая - на одно место претендуют два человека. Средняя зарплата таких специалистов по Москве составляет 130-140 тысяч рублей. Максимум за эту работу ежемесячно можно получать 300 тысяч рублей.

По мнению аналитиков, также вырастет спрос на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ и сайтов. Сейчас конкуренция в этой профессии всего 2,5 человека на место, а средняя зарплата по Москве составляет примерно 120 тысяч рублей в месяц (при максимальном окладе 250 тысяч).

Кроме того, предполагается повышение спроса на специалистов по тестированию/QA. В этой сфере компании уже активно ищут как молодых специалистов, так и опытных тестировщиков. В этой профессии конкуренция также составляет 2,5 соискателя на одну вакансию. Средний оклад по столице составляет около 90 тысяч рублей в месяц, а максимум – порядка 250 тысяч.

Эксперты указывают также, что увеличится спрос аналитиков данных. Их услуги востребованы в финансовых организациях, IT-компаниях, компаниях в сфере продаж и услуг. На одну вакансию в среднем претендуют 4,5 соискателя. Средняя зарплата у этих специалистов по Москве составляет 140-150 тысяч рублей и доходит до 250 тысяч.