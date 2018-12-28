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Установка заграждений для предотвращения незаконного пересечения границы

В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOF
В мире
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Длина инженерных сооружений — более 60 километров.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Крыму достроили заграждение на российско-украинском участке границы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.

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Кроме того, начал работать комплекс охранной сигнализации.

В ведомстве отметили, что заграждение необходимо для того, чтобы исключить прорыв украинских диверсантов.

Также оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.

Длина инженерных сооружений — более 60 километров. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью.

Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.




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