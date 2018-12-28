В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Крыму достроили заграждение на российско-украинском участке границы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.

© Ruptly . Николай Лазаренко Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева по нарушению прав человека в Крыму

Кроме того, начал работать комплекс охранной сигнализации.

В ведомстве отметили, что заграждение необходимо для того, чтобы исключить прорыв украинских диверсантов.

Также оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.

Длина инженерных сооружений — более 60 километров. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью.

Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.