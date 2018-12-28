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Ножками потопали, петардами похлопали: в Казахстане прошел опасный утренник

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Устроители детского праздника в Казахстане умудрились использовать фейерверки прямо в помещении актового зала детсада.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В одном из детских садиков в Казахстане произошло ЧП.

Во время новогоднего утренника организаторы праздника, невзирая на все существующие нормы безопасности, устроили фейерверк в закрытом помещении актового зала в присутствии детей и их родителей.

Инцидент попал на видео, которое опубликовали пользователи в Сети.

На кадрах видно, как пиротехника начала взрываться прямо во время выступления. Присутствующие затыкали уши, кричали, некоторые бросились к выходу.

Началась паника.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют все обстоятельства случившегося, сообщают местные СМИ.




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