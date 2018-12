Исследование: чем рискуют любители газированных напитков

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Любители сладких газированных напитков рискуют не только набрать лишние килограммы, но и заполучить тяжелые болезни почек. Об этом сообщает Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Кейси Ребхольц и ее коллеги из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) сделали такой вывод, наблюдая за жизнью почти трех тысяч афроамериканцев в течение последних 15 лет. За эти годы около 6% из них стали жертвами хронической болезни почек — это позволило экспертам проследить за тем, какие факторы риска больше всего влияли на развитие недуга.

Оказалось, что газировка и другие сладости заняли первые строчки антирейтинга. Участники эксперимента, которые употребляли необычно много таких продуктов, в среднем на 61% чаще становились жертвами почечной недостаточности и хронической болезни почек.

Ученые убеждены: такой результат в очередной раз свидетельствует о том, что продажу подслащенных напитков следует законодательно ограничить или хотя бы ввести налоги, повышающие их стоимость. Благодаря этому можно замедлить распространение эпидемии ожирения и уменьшить число людей с проблемными почками.

В Узбекистане сократят производство сладостей >>>