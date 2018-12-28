Прикинулся юнцом: узбекистанец пытался пересечь границу по чужому паспорту

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Кыргызстане 57-летний узбекистанец пытался пересечь границу по паспорту 25-летнего. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные погранслужбы КР.
"В пятницу, 28 декабря, в пункте пропуска "Чечме-автодорожный" задержали узбекистанца, пытавшегося въехать в Кыргызстан по чужому паспорту", - говорится в сообщении.
При прохождении паспортного контроля мужчина 1961 года рождения предъявил пограничному наряду загранпаспорт 25-летнего гражданина.
В ходе идентификации внешности предъявителя документа с фотографией в паспорте пограничники выявили, что мужчина по возрасту гораздо старше человека на фото в документе. При опросе узбекистанец заметно нервничал и в итоге признался, что использовал паспорт родственника.
Задержанного передали милиции.