Прикинулся юнцом: узбекистанец пытался пересечь границу по чужому паспорту

Мужчина привлек внимание пограничников своей нервозностью, а при сличении паспорта с его внешностью выяснилось, что он использовал документ родственника.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Кыргызстане 57-летний узбекистанец пытался пересечь границу по паспорту 25-летнего. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные погранслужбы КР.

"В пятницу, 28 декабря, в пункте пропуска "Чечме-автодорожный" задержали узбекистанца, пытавшегося въехать в Кыргызстан по чужому паспорту", - говорится в сообщении.

При прохождении паспортного контроля мужчина 1961 года рождения предъявил пограничному наряду загранпаспорт 25-летнего гражданина.

В ходе идентификации внешности предъявителя документа с фотографией в паспорте пограничники выявили, что мужчина по возрасту гораздо старше человека на фото в документе. При опросе узбекистанец заметно нервничал и в итоге признался, что использовал паспорт родственника.

Задержанного передали милиции.