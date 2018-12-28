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Рептилия в зоопарке

Родне в подарок: россиянин привез из Мексики багаж-террариум

© Flickr / frankieleon
В мире
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В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Сотрудники таможни московского аэропорта "Внуково" обнаружили живых крокодилов и ядовитую змею в багаже одного из мужчин, прилетевших из Канкуна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

"Гражданин России пытался незаконно ввезти на территорию России 30 маленьких крокодилов, двух пауков, четырех скорпионов, а также ядовитую змею", — говорится в сообщении. Мужчина рассказал, что везет их в подарок родственникам.

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© Youtube / Krispy videos
Сотрудник зоопарка кормил крокодилов с рук, шокируя посетителей
По предварительной информации, животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Решение о возбуждении административного или уголовного дела будет принято после проведения экспертизы. Животных передали в специализированный центр на передержку.

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Теги:
Россия, Мексика, Животные



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