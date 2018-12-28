Большинство украинцев недовольны работой Порошенко – опрос

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Большинство украинцев — 81,9% — не одобряют работу Петра Порошенко как президента, чуть больше недовольны и деятельностью кабинета министров. Таковы данные опроса центра социальных исследований "София", который проводился с 16 по 25 декабря.

Как пишет украинское агентство "Страна", в декабре прошлого года Порошенко получил почти на 6% меньше негативных оценок — 76%. "Скорее позитивно" оценивали его деятельность на посту главы государства на 6% больше респондентов — 19,5%.

Что касается деятельности правительства, то к ней положительно относятся только 6,8% украинцев.

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