Первая леди США Меланья Трамп появилась на публике "без штанов" – видео

Супруга президента США подверглась насмешкам из-за своего внешнего вида. Пользователи раскритиковали "невидимые" штаны Меланьи Трамп и заявили, что в них она похожа на эльфа.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Обычно Меланью Трамп называют образцом для подражания для миллионов женщин по всему мира из-за умения подбирать наряды и носить их. Но последнее появление первой леди США на публике вызвало у пользователей обратную реакцию.

В социальных сетях на нее обрушился шквал критики за ее костюм, в котором она вышла из самолета вместе со своим супругом после возвращения из Ирака. Видеозапись возвращения президентской четы опубликовал телеканал ABC News в Twitter.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA — ABC News (@ABC) 27 декабря 2018 г.

Меланья Трамп была одета в короткое зеленое пальто и обтягивающие кожаные светло-коричневые брюки-лосины, которые в темноте были практически незаметны.

В результате создалось впечатление, будто ноги первой леди вовсе голые.

"Меланья как будто без штанов", - написала одна из пользовательниц.

"В этой одежде она похожа на сварливого эльфа", - вторит ей другой пользователь.

"Мне пришлось три раза посмотреть видео, чтобы понять, что происходит", — не устает упражняться в остроумии третий.

На этом критики не остановились. Они заметили, что Меланья надела солнцезащитные очки, когда на улице уже стемнело.