Каким знакам зодиака повезет в 2019 году

Ракам и Тельцам не стоит надеяться на радужные перспективы, а Козерогов ждет новый жизненный цикл.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Самыми удачливыми в новом году будут огненные знаки зодиака — Стрельцы, Львы и Овны. Их ждет успех во всех сферах, особенно в карьерных и финансовых вопросах.

"Больше всего повезет Стрельцам и Львам. Здесь причина — Юпитер Стрельца, при этом Львам этот фарт достанется летом, в августе, Стрельцам уже в январе. В принципе, повезет и Овнам в январе-феврале от этого Юпитера", — рассказал РИА Новости астролог Павел Чудинов.

Еще два удачливых знака — Весы и Водолеи, добавила астролог Лилия Любимова. По ее словам, им будет важно не упустить удачу, быть внимательными к знакам судьбы: не упускать счастливые шансы, пользоваться удачным стечением обстоятельств.

При этом Любимова отметила, что Раков и Тельцов ждет спокойный год, "каких-то сверхрадужных перспектив, как, например, у огненных знаков, не будет".

Представителей знака земли, в том числе Козерогов, ожидает новый жизненный цикл.

"Козероги находятся на границе больших перемен своей жизни, но эта граница будет проходить два года, то есть у Козерогов в ближайшие год-два сильные изменения жизненных условий", — пояснил Павел Чудинов. Этот процесс полностью изменит жизнь, нужно запастись терпением и быть осторожными.

Лилия Любимова посоветовала Козерогам быть аккуратнее в рабочих моментах. К примеру, если они планируют занимать какие-то должности, не стоит всем рассказывать об этом: "их могут подсидеть".

Астролог также подчеркнула, что соблюдать осторожность необходимо Близнецам, Девам и Рыбам. Их ждет сложный год.

"Представителям этих знаков нужно быть аккуратнее, потому что у них может начаться,… как мы называем, негативная полоса в жизни, им нужно следить больше за здоровьем", — сказала собеседница агентства.

Девам, Рыбам и Близнецам нужно реже вступать в конфликты, быть аккуратнее с судебными делами, вовремя оплачивать штрафы.