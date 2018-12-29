Мир во всем мире: чего еще россияне хотели бы попросить у Деда Мороза

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья себе и близким. Еще в их мечтах — мир во всем мире, а деньги только на третьем месте, сообщает ВЦИОМ.
Мира во всем мире желают 10% участников опроса, материального благополучия — 9%, причем преимущественно молодежь.
Каждый двадцатый респондент заинтересован в получении квартиры, чаще остальных это желание назвали россияне в возрасте от 25 до 34 лет, а также от 18 до 24 лет. Карьерный рост и повышение зарплаты в приоритете в общей сложности для 10% участников опроса. Еще 5% пожелали благополучия всем людям.
"Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на все, благополучие в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильность и спокойствие, благополучие для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума и пр.), удачи (по 2%)", — сообщает ВЦИОМ.
Опрос был проведен 14 декабря, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.