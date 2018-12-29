Мир во всем мире: чего еще россияне хотели бы попросить у Деда Мороза

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что каждый двадцатый загадал бы квартиру.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья себе и близким. Еще в их мечтах — мир во всем мире, а деньги только на третьем месте, сообщает ВЦИОМ.

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"Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, - это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%)", — говорится в публикации.

Мира во всем мире желают 10% участников опроса, материального благополучия — 9%, причем преимущественно молодежь.

Каждый двадцатый респондент заинтересован в получении квартиры, чаще остальных это желание назвали россияне в возрасте от 25 до 34 лет, а также от 18 до 24 лет. Карьерный рост и повышение зарплаты в приоритете в общей сложности для 10% участников опроса. Еще 5% пожелали благополучия всем людям.

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По данным ВЦИОМ, в письме главному российскому волшебнику участники опроса также пожелали бы процветания и стабильности родной стране, счастья себе, родственникам и всем людям, а также повышения пенсий и уровня жизни.

"Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на все, благополучие в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильность и спокойствие, благополучие для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума и пр.), удачи (по 2%)", — сообщает ВЦИОМ.

Опрос был проведен 14 декабря, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.