"Сухой январь": ученые рассказали о последствиях месяца без алкоголя

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Ученые из Университета Сассекса (Великобритания) представили итоги конкурса "Сухой январь", участники которого в течение месяца не употребляли алкоголь. В акции приняли участие 800 человек, сообщает портал EurekAlert.

В течение года после "сухого января" специалисты опрашивали участников об их самочувствии, взвешивали их, изучали изменения в пищевых привычках.

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Выяснилось, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма и улучшению состояния кожи, а также приводит к дальнейшему сокращению употребления алкогольных напитков.

Количество дней, когда участники эксперимента употребляли спиртное, сократилось с 4,3 до 3,3 в неделю, объем выпитого уменьшился с 8,6 до 7,1 условного "стакана". Количество дней, когда испытуемые пили сверх меры, снизилось до 2,1 в месяц.

Отказ от горячительных напитков позволил 88% участников сэкономить значительные суммы. Кроме того, британцы сообщали о переосмыслении отношения к алкоголю, повышении самоконтроля при возлияниях, улучшении сна и концентрации внимания, снижении веса.

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