Знаменитости, рожденные в Год Свиньи

Наступивший 2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Считается, что люди, родившиеся в этот год , очень ответственны и обязательны, эрудированы и талантливы, щедры и гостеприимны. Предлагаем вспомнить знаменитых людей-"хрюшек".

Говорят, что людей, рожденных в конкретный период, определенный гороскопом, объединяют одни и те же черты характера. Рожденные в год Свиньи считаются очень трудолюбивыми, честными людьми с сильным характером. Возможно, так и есть. Одно можно сказать с уверенностью: знаменитых "свинок" объединяет талант.

Sputnik выяснил, кто из известных творческих людей, ученых и политиков родился в год Свиньи.

Моцарт

Великий австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт родился в 1756 году в Зальцбурге. Известно, что он обладал феноменальным музыкальным слухом, хорошей памятью и уникальной способностью импровизировать. Благодаря своему таланту Моцарт стал самым молодым членом Болонской филармонической академии за всю ее историю и самым молодым кавалером ордена Золотой шпоры.

© Sputnik / Владимир Вяткин Выставка «Годы странствий Святослава Рихтера. Англия — Америка»

Среди самых известных произведений композитора – Симфония №40, опера "Свадьба Фигаро", реквием и знакомый всем "Турецкий марш", который любят использовать различные мировые компании в качестве фоновой музыки для телефонного ожидания.

Элтон Джон

Сэр Элтон Джон, который вошел в историю мировой музыки как певец, пианист и композитор, родился в 1947 году в Пиннере (Великобритания). Немногие знают, что его настоящее имя - Реджинальд Кеннет Дуайт, а его полный сценический псевдоним – Элтон Геркулес Джон. Еще один малоизвестный факт о музыканте – он был президентом футбольного клуба "Уотфорд".

© Sputnik / Евгения Новоженина Концерт Элтона Джона в Москве

За всю свою 50-летнюю карьеру Элтон Джон продал больше 250 миллионов пластинок, в 1994 году был введен в Зал славы рок-н-ролла. Он также известен как активист и общественный деятель в сфере борьбы со СПИДом. В 2009 году музыкант вместе со своим партнером Дэвидом Фернишем собирался усыновить ВИЧ-положительного мальчика из Украины, но местные чиновники отказали им в этом, сославшись на то, что однополые браки в стране не признаются.

Стивен Спилберг

Американский режиссер Стивен Спилберг, родившийся в 1946 году в городе Цинциннати, считается одним из самых успешных деятелей за всю историю кино. Свою первую камеру он получил в подарок от отца еще в детстве и с того момента увлекся киноискусством. Первый любительский фильм "Побег в никуда" он создал в 12-летнем возрасте.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова 69-й Каннский фестиваль. День третий

Стивен Спилберг четырежды становился лауреатом премии "Оскар". Он снял такие знаковые фильмы, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", а также серию фильмов об археологе Индиане Джонсе и три фильма "Парк юрского периода". Его 20 самых кассовых фильмов собрали более 10 миллиардов долларов в прокате.

Вуди Аллен

Еще один признанный во всем мире американский режиссер Вуди Аллен родился в 1935 году в Нью-Йорке. Его настоящее имя - Аллан Стюарт Конигсберг, он выходец из семьи эмигрантов из Литвы и Австрии. В школе его называли "Рыжим" из-за яркого цвета волос. Долгое время он зарабатывал на жизнь написанием сценариев для телевизионных шоу, позже стал драматургом "Бродвея".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Фотоколл фильма "Cafe Society" на 69-м Каннском кинофестивале

Фильмография Вуди Аллена насчитывает более 50 картин. Среди самых известных – "Энни Холл", "Манхэттен" и "Полночь в Париже". Режиссер является убежденным атеистом и даже принял участие в съемках документального фильма американского физика Лоуренса Краусса и британского эволюционного биолога Ричарда Докинза.

Эрнест Хемингуэй

Свиньей по восточному гороскопу являлся и великий американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года Эрнест Хемингуэй. Он родился в 1899 году в пригороде Чикаго. В юности он увлекался охотой. Хемингуэй был талантлив в изучении языков, прошел курсы журналистики, после чего работал репортером. Этот опыт очень пригодился ему, когда он стал писателем.

© Sputnik / РИА Новости Американский писатель Эрнест Хемингуэй (справа) на своей вилле.

В Первую мировую войну Хемингуэй пытался стать добровольцем и отправиться воевать, но его не взяли из-за проблем с глазом. На итальянский фронт Хемингуэй попал как водитель скорой помощи Красного креста, и впечатления об этом периоде сильно повлияли на его творчество.

Самыми известными произведениями Эрнеста Хемингуэя считаются романы "Прощай, оружие!", "По ком звонит колокол" и повесть "Старик и море". Его уникальный стиль изложения повлиял на многих писателей ХХ века.

Стивен Кинг

Знаменитый "Король ужасов", американский писатель Стивен Кинг родился в 1947 году в Портленде. Его вырастила мать, поскольку его отец, которого не радовала семейная жизнь, в один из вечеров вышел за сигаретами и не вернулся. В детстве будущий писатель был очень болезненным, он много читал, а в семь лет начал писать сам. В подростковом возрасте вместе с братом он издавал городскую газету, тогда же вышел его первый сборник рассказов "Люди, места и вещи".

Всего у Стивена Кинга вышло 56 романов и более 200 рассказов, собранных в девять авторских сборников. В мире продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по некоторым из них сняты художественные фильмы и сериалы, а также нарисованы комиксы. Одними из лучших считаются романы "Противостояние", "Кладбище домашних животных", "Кэрри" и "Оно".

Людмила Гурченко

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Гурченко родилась в 1935 году в Харькове. Ее талант проявился еще в детстве, когда она в оккупированном городе пела и танцевала для немцев, чтобы добыть еду. Когда Харьков освободили, она поступила в музыкальную школу имени Людвига Бетховена, а после окончания уехала в Москву и поступила во ВГИК.

© Sputnik / РИА Новости Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР 1976 года, актриса Людмила Гурченко.

На счету Гурченко – более 100 актерских работ. Ее самые известные и любимые зрителями фильмы – "Карнавальная ночь", Соломенная шляпка", "Вокзал для двоих", "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Любовь и голуби". За свое творчество актриса была удостоена звания народной артистки СССР, стала лауреатом госпремии РСФСР и России, а также кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени. Умерла звезда в 2011 году в возрасте 75 лет.

Илон Маск

Американский изобретатель, миллиардер, а также герой мемов Илон Маск родился в 1971 году в Претории (ЮАР). В детстве он был очень замкнутым и любил читать. Он обладал фотографической памятью, поэтому без проблем расширял свой кругозор. В школе Маска не любили, сверстники неоднократно избивали его. В 10 лет у него появился первый компьютер, и он начал программировать, а уже в 12 лет продал за 500 долларов свою первую программу – видеоигру.

AP Photo/Ringo H.W. Chiu Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Сейчас Илон Маск известен как сооснователь компании PayPal, гендиректор и главный инженер компании SpaceX, главный идейный вдохновитель компании Tesla. За выдающиеся заслуги перед наукой в 2018 году Маска приняли в члены Лондонского королевского общества. Недавно он заявил, что не исключает возможности своего переселения на Марс.

Карл Юнг

Известный ученый, психиатр и основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг родился в 1875 году в Кесвиле (Швейцария) в семье врачей. Он окончил медицинский факультет университета в Базеле и какое-то время работал с Зигмундом Фрейдом, однако позже их взгляды на психиатрию разошлись. Примечательно, что Юнг увлекался спиритизмом, а одна из его дочерей стала профессиональным медиумом.

Именно Юнг развил учение о коллективном бессознательном, которое было основано на толковании одних и тех же образов, возникающих у разных пациентов. Кроме того, широкую известность получила концепция психологических типов Юнга. Среди его известных трудов - "Отношения между Я и бессознательным", "Психология и религия", "Символика духа" и "Об истоках сознания".

Борис Ельцин

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин родился в 1932 году в селе Бутка на Урале. Еще в детстве он при взрыве гранаты потерял два пальца левой руки. До своего президентства он был активным партийным деятелем.

© Sputnik / Донской Дмитрий Борис Николаевич Ельцин.

12 июня 1991 года Борис Ельцин победил на выборах президента РСФСР. Тогда за него проголосовали более 57 процентов избирателей. Политик возглавлял страну до 31 декабря 1999 года – в тот день он заявил о своей отставке.

Борис Ельцин был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями "Щит Свободы" и "За самоотверженность и отвагу" (США) и многими другими. Он выпустил три автобиографические книги – "Исповедь на заданную тему", "Записки президента" и "Президентский марафон".

Источник: Sputnik Беларусь