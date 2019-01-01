Бывший КВНщик готов стать президентом Украины

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Популярный актер и шоумен Владимир Зеленский объявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом он сказал на YouTube-канале своей студии "Квартал 95".

© Sputnik / Николай Лазаренко Большинство украинцев недовольны работой Порошенко – опрос

Бывший КВНщик отметил, что примет участие в выборах, запланированных на март 2019 года.

"Знаете, в отличие от наших "великих" политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе", - сказал он во время обращения к украинцам перед наступлением Нового года на телеканале "1+1".

По его словам, для каждого украинца есть три пути. Первый — спокойно жить в условиях, сложившихся на сегодняшний день, второй — собрать все свои пожитки и уехать за границу в попытке построить жизнь в другой стране.

Но есть и третий путь, который, как заявил Зеленский, выбрал он сам, - постараться собственными силами изменить жизнь на Украине к лучшему.

Отметим, что выступление комика появилось на экранах перед поздравлением действующего главы государства и за несколько минут до нового года.

31 декабря 2018 года на Украине официально стартовала предвыборная президентская кампания. Помимо Зеленского о своем намерении участвовать в выборах заявила Юлия Тимошенко — экс-премьер страны и глава партии "Батькивщина".

Петр Порошенко пока не объявлял о своем намерении выдвигаться на второй срок, однако по закону страны такая возможность у него есть.