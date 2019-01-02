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Пресс-секретарь Пентагона покинула свой пост после скандала с колготками

© Фото: Телеканал NBC
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Помощники Даны Уайт пожаловались на то, что босс заставляла их покупать для нее колготки и другие личные вещи.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт уходит в отставку.

Об этом она написала в своем прощальном письме в твиттере.

"Я ценю предоставленную мне этой администрацией возможность служить вместе с министром обороны Мэттисом… Для меня это было честью и привилегией", - указала она.

Покинуть свой пост Уайт пришлось после того, как ее обвинили в некорректном обращении с подчиненными.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© David B. Gleason
Почему глава Пентагона покидает свой пост

В середине августа сотрудники ведомства пожаловались на то, что Уайт заставляла их покупать колготки и другие личные вещи, забирать одежду из химчистки, бронировать посещения визажиста, а также помогать с работой над документами по ипотеке.

В результате было начато внутреннее расследование.

Отметим, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

 




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