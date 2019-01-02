Пресс-секретарь Пентагона покинула свой пост после скандала с колготками

Помощники Даны Уайт пожаловались на то, что босс заставляла их покупать для нее колготки и другие личные вещи.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт уходит в отставку.

Об этом она написала в своем прощальном письме в твиттере.

"Я ценю предоставленную мне этой администрацией возможность служить вместе с министром обороны Мэттисом… Для меня это было честью и привилегией", - указала она.

I appreciate the opportunity afforded to me by this administration to serve

alongside Secretary Mattis, our Service members and all the civilians who

support them. It has been my honor and privilege. Stay safe and God bless. — Charles E. Summers, Jr. (@ChiefPentSpox) 31 декабря 2018 г.

Покинуть свой пост Уайт пришлось после того, как ее обвинили в некорректном обращении с подчиненными.

В середине августа сотрудники ведомства пожаловались на то, что Уайт заставляла их покупать колготки и другие личные вещи, забирать одежду из химчистки, бронировать посещения визажиста, а также помогать с работой над документами по ипотеке.

В результате было начато внутреннее расследование.

Отметим, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.