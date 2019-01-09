В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла России в Турции Карлова

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Слушания по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова начались в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

Ранее турецкая прокуратура передала дело об убийстве Карлова в суд, обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении говорится, что покушение на российского дипломата было организовано организацией Гюлена FETО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

На скамье подсудимых находятся 18 обвиняемых, включая одну женщину, из них четверо участвуют в заседании в режиме видеотрансляции из тюрем в разных регионах Турции, где они находятся в заключении. Не все из обвиняемых присутствуют в зале суда, часть из них находится в розыске, в частности, главный обвиняемый - Гюлен, проживающий в США, его выдачи Турция безуспешно добивается в течение нескольких лет. Перед судом предстали Хасан Тудж, Хусейн Котудже, Мустафа Тимур Озкан, Рамазан Юджел, Уфук Гюль, Вехби Акалын, Айше Согут, Серджан Башар и Шахин Согут. Кроме того, в числе подсудимых - Биляль Дерели, Догукан Сойлемез, Кадир Шамлы, Огузхан Озтурк, Сефа Курназ.

© Sputnik / Илья Питалев В Турции завершили расследование убийства посла РФ Андрея Карлова

Адвокаты подсудимых выдвигали требования проводить слушания в более просторном зале или перенести их под предлогом того, что у них не было достаточно времени для ознакомления с делами своих подзащитных, однако судья Хюсаметтин Отчу отклонил эти ходатайства.

На первом заседании суда было опрошено шесть обвиняемых, все они были сокурсниками Алтынташа по полицейской академии в городе Измире на западе Турции. Судья задавал им вопросы об их связях с FETO, при этом тема убийства российского дипломата практически не поднималась.

Адвокат Тюмер Зейтин, который защищает Серджана Башара, пояснил, что непосредственно с убийством Карлова подсудимых, которые первыми давали показания, обвинение не связывает.

"Обвинений им таких не предъявляют, их обвиняют только в связях с FЕТО. Однако они проходят по делу об убийстве Карлова, поскольку выявлена их связь с FЕТО, и все они учились вместе с Алтынташем", - заявил Зейтин.

По его мнению, суд по делу об убийстве Карлова может продлиться около года.