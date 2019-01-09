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Неаполитанская пицца

Эксперт по этикету рассказала, какие блюда лучше не есть в офисе

© Flickr/ Thomas Duesing
В мире
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Специалист призвала помнить правила сосуществования в обществе.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. На рабочем месте не рекомендуется употреблять еду с сильным ароматом — во избежание конфликтов с коллегами. Острый запах долго не выветривается, "неприятно бывает", отметила эксперт по этикету Элеонора Басманова. 

"В этом случае человек либо перемещается куда-то, либо просто не готовит еду, которая обладает такими острыми запахами", — цитирует Басманову РИА Новости.

Кто-то из коллег сам захочет перекусить, а кто-то может почувствовать себя плохо.

"Если еда остро пахнущая или долго остаются ароматы, в частности чесночные, то, конечно, это не создает рабочую обстановку в офисе, может у кого-то сильно возбуждать аппетит или, в обратном действии, вызывать резко отрицательные эмоции. Это резко меняет обстановку в офисе, повисает раздражение всеобщее. Поэтому правила культуры общения требуют от нас учитывать не то, что мы хотим, а то, что мы можем съесть", — добавила она.

Ранее ученые назвали "самый вредный" продукт — им оказалось кокосовое масло. По данным специалистов, оно более чем на 80% состоит из насыщенных жиров — в два раза больше, чем свиное сало, и на 60% больше, чем говяжий жир. Такие жиры повышают содержание "плохого холестерина", переизбыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Теги:
Конфликт, еда, этикет



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