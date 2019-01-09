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В РФ изменят строительные нормы после трагедии в Магнитогорске

МЧС РФ
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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (14)
11 0 0

В России введут дополнительные меры по контролю за сохранением эксплуатационных свойств

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. После трагедии в Магнитогорске, Минстрой России проведет анализ необходимости изменений в строительные нормы и правила, сообщили РИА Недвижимость в ведомстве.

"По результатам обследования здания и следствия будет проанализирована необходимость внесения изменений в стандарты и своды правил. Также будут рассмотрены дополнительные меры по контролю за сохранением эксплуатационных свойств", - рассказали в министерстве.

В Магнитогорске в результате взрыва бытового газа 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг, 3 января, МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (14)
Теги:
Россия, Строительство, трагедия



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