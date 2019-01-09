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Женщины в Саудовской Аравии будут получать СМС о разводе

© AFP 2018 / INDRANIL MUKHERJEE
В мире
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Мужчин в Саудовской Аравии обязали уведомлять женщин о разводе.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Саудовской Аравии теперь не будет никаких "тайных разводов". Власти обязали присылать женщинам оповещение о разводе через СМС, сообщает BBC.

"Новая мера гарантирует женщинам соблюдение их прав после развода. Это также гарантирует, что любые доверенности, выданные до развода, не будут использованы неправильно", — рассказала адвокат Нисрин аль-Гамди.

Ранее женщинам приходилось подавать апелляцию в суд из-за того, что мужья утаивали факт развода.

Женщине в Саудовской Аравии впервые выдали водительское удостоверение
Photos by Saudi Information Ministry via AP
Поехали: впервые в Саудовской Аравии женщина получила водительские права

Напомним, что в июне 2018 года впервые в истории Саудовской Аравии сразу десять женщин получили водительские удостоверения.

Отметим, что прямого запрета на управление авто для женщин в королевстве не было. Однако получить водительское удостоверение могли ранее исключительно мужчины. Если блюстители правопорядка все же видели женщину в общественном месте за рулем автомобиля, то ее могли арестовать и выписать штраф на солидную сумму.

Теги:
права женщин, женщина, Саудовская Аравия



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