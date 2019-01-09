Женщины в Саудовской Аравии будут получать СМС о разводе

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Саудовской Аравии теперь не будет никаких "тайных разводов". Власти обязали присылать женщинам оповещение о разводе через СМС, сообщает BBC.

"Новая мера гарантирует женщинам соблюдение их прав после развода. Это также гарантирует, что любые доверенности, выданные до развода, не будут использованы неправильно", — рассказала адвокат Нисрин аль-Гамди.

Ранее женщинам приходилось подавать апелляцию в суд из-за того, что мужья утаивали факт развода.

Photos by Saudi Information Ministry via AP Поехали: впервые в Саудовской Аравии женщина получила водительские права

Напомним, что в июне 2018 года впервые в истории Саудовской Аравии сразу десять женщин получили водительские удостоверения.

Отметим, что прямого запрета на управление авто для женщин в королевстве не было. Однако получить водительское удостоверение могли ранее исключительно мужчины. Если блюстители правопорядка все же видели женщину в общественном месте за рулем автомобиля, то ее могли арестовать и выписать штраф на солидную сумму.