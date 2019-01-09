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Бензин в России снова подорожал

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Бензин в России стал дорожать в среднем на 50 копеек

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. За новогодние праздники цены на дизельное топливо на АЗС Москве выросли в среднем на 50 копеек, до 46,84 рубля за литр, на бензин Аи-92 - на 19 копеек, до 42,31 рубля за литр, свидетельствует статистика Московской топливной ассоциации (МТА).

Цены выросли на АЗС "ТНК-Столица", "РН-Москва", "Петрол комплекс", Shell и "Лукойл", снизились цены на АЗС "Тиса".

В среднем, бензин Аи-98 и Аи-100 подорожал на 31 копейку, до 52,27 рублей за литр.

Цены на бензин Аи-92 выросли на 19 копеек — до 42,31 рубля, а стоимость бензина Аи-95 в среднем увеличилась на 20 копеек и составила 45,99 рубля.

Теги:
цены, Россия, бензин



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