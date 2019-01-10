"Роскосмос" в поиске молчаливых водителей

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. "Роскосмос" в посках новых сотрудников, которые готовы "держать язык за зубами". Госкорпорация готова потратить более 95 миллионов рублей на транспортное обслуживание руководства в этом году, говорится в конкурсной документации, размещенной Роскосмосом на сайте госзакупок.

Требования к экипажу: "Культура обслуживания и уважительного отношения к пассажирам; иметь опрятный внешний вид; не разглашать сведения, касающиеся деятельности заказчика, ставшие известными в связи с оказанием услуг".

Всего "Роскосмосу" требуется 15 черных Audi А8L или эквивалентов, выпущенных не ранее 2015 года, а также две Toyota Camry того же цвета или эквивалента, выпущенные не раньше 2016 года с начальной ценой контракта - 95 млн 416 тысяч рублей.