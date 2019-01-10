Украина выйдет из соглашения о развитии выставочной деятельности в СНГ

Украина намерена выйти из всех международных договоров, заключенные в рамках СНГ, в которых найдет малейшее несоответствие национальным интересам.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Кабинет министров принял решение выйти из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ, сообщает РИА Новости.

Соглашение было подписано 26 мая 1995 года между Украиной, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдавией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Главной целью документа было обозначено развитие интеграционных процессов в Содружестве и укрепление международных контактов для содействия в формировании общего экономического и информационного пространства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Он также заявил, что Киев просмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет малейшее несоответствие национальным интересам.

Представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе 2018 года, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.