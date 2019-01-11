Павел Дуров решил ликвидировать Telegram – какова судьба мессенджера

По мнению экспертов, ликвидация фирмы может быть связана с изменением структуры бизнеса Павла Дурова, а также с предстоящим Brexit. Однако на блокировку мессенджера Telegram в России это не повлияет.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Создатель Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP.

Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании.

Заявление было подписано Дуровым 19 декабря 2018 года, а опубликовано 4 января 2019 года.

Речь идет о ликвидации только одной из юридических структур, на которую зарегистрирован мессенджер. Работу самого сервиса процедура затронуть не должна.

Причина данного шага не называется, однако ряд экспертов полагают, что ликвидация, возможно, может быть связана с последующей реструктуризацией интернет-компании и предстоящим Brexit.

Ранее Дуров подал в суд на Роскомнадзор, который блокирует мессенджер после того, как компания в 2017 году отказалась исполнять приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Павел Дуров утверждает, что приказ ФСБ является незаконным, а само предоставление ключей для декодирования сообщений технически невозможно. В спецслужбе заявляют, что ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не подпадают под охраняемую Конституцией тайну переписки.