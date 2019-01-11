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Убийство на территории Центрально-Африканской Республики граждан России

СК раскрыл детали убийства российских журналистов в ЦАР

СК РФ
В мире
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Трое россиян погибли в ЦАР 30 июля 2018 года, СК продолжает расследование инцидента.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Следственный комитет РФ раскрыл детали убийства российских журналистов в Центрально-Африканской Республике, передает РИА Новости.

Рамзан Кадыров
© Sputnik / Саид Царнаев
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Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, в 23 километрах от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль, в салоне которого находились россияне Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, остановила группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски.

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Петренко обратила внимание на то, что в ночное время даже военные патрули воздерживаются от передвижения по стране из-за многочисленных бандитствующих группировок.

Нападавшие приказали всем выйти из машины и потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неизвестные расстреляли граждан РФ. Африканский водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на машине скрылся с места происшествия.

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Теги:
журналисты, Убийство, Россия



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