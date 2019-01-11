Эксперт: российские туристы уже не такие, как 20 лет назад

По данным газеты Die Welt, более половины жителей Германии раздражают туристы из России и Великобритании. Так, 60% немцев пожаловались, что россияне сильно шумят, 56% отметили их тягу к алкоголю, еще 38% недовольны грубостью граждан РФ, а 24% — их любовью к селфи.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российские туристы в Турции ведут себя так же, как гости из других стран, асоциальное поведение можно наблюдать у представителей любой национальности, заявил глава федерации отельеров Турции Осман Айык. Об этом сообщает РИА Новости. Однако он отметил, что немцы действительно, как правило, не любят останавливаться в одних отелях с гражданами РФ.

"Но сейчас, когда у людей повысилась мобильность, у нас в Турции трудно найти отель, где бы жили представители только одной национальности. Российские туристы уже не похожи на тех, которые были 20 лет назад, они давно изучили мир и прекрасно знают, как себя вести, и делают это не хуже, чем представители любой другой национальности", — заявил глава федерации.

По его словам, отдыхающие могут выяснять отношения между собой, но отельеров это не особо заботит: они к всем относятся одинаково. Асоциальное поведение, как отметил Осман Айык, встречается у представителей всех национальностей, и не стоит судить обо всех гражданах страны по отдельным ее представителям.