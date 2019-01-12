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Пассажиры в аэропорту

Видео, на котором отец тащит дочь по полу за капюшон, возмутило Сеть

CC0 / Pixabay
В мире
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Случайные свидетели сняли на видео, как решил проблему передвижения собственного ребенка мужчина в международном аэропорту Даллеса в Вашингтоне (США). Видеокадры стали вирусными.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Пользователи Сети распространили видеоролик, который моментально стал вирусным.

На кадрах видно, как мужчина (скорее всего это отец) волочет по полу за капюшон куртки девочку. Дело происходит в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Мужчина спокоен – он просто тянет ребенка по полу за капюшон куртки. Девочка тоже спокойна – она не вырывается, не плачет, а едет по полу, скрестив руки на груди.

Некоторые пользователи предположили, что девочка устала путешествовать, и отец предпринял единственно возможный способ транспортировки. Другие полагают, что в этой семье просто принято именно так обращаться с детьми.

Так или иначе, но действия отца вроде не нанесли вреда ребенку, однако вызвали широкое обсуждение в интернет-сообществе.

Теги:
Видео, Путешествие, перелеты, дети, родители



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