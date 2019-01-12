Жертвами взрыва в Париже стали 4 человека, почти 50 получили ранения

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Четыре человека погибли в результате взрыва в булочной в Париже, который прогремел в субботу, 12 января. Почти 50 человек получили различные ранения.
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.
В числе жертв оказались двое пожарных. Десять человек, в том числе один пожарный, находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в субботу утром на улице Тревиз во французской столице. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях.
По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа.