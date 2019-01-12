Жертвами взрыва в Париже стали 4 человека, почти 50 получили ранения

По предварительным данным, причиной взрыва в булочной могла стать утечка газа. Известно, что среди жертв - двое пожарных.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Четыре человека погибли в результате взрыва в булочной в Париже, который прогремел в субботу, 12 января. Почти 50 человек получили различные ранения.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Париже прогремел взрыв, есть пострадавшие

В числе жертв оказались двое пожарных. Десять человек, в том числе один пожарный, находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в субботу утром на улице Тревиз во французской столице. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях.

По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа.