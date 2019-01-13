Порошенко: никто не способен остановить Украину

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Украинская независимость стала крепче с образованием "автокефальной" церкви. Об этом написал лидер страны Петр Порошенко в Twitter.

© Sputnik / Сергей Пятаков Патриарх Кирилл назвал "объединительный собор" в Киеве полным провалом

"Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. <…> Мы завоевали нашу независимость, но это не конец, а только начало, нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи", — уверен он.

"Автокефальная" церковь была создана на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине. Главой новой церкви стал митрополит Епифаний (Думенко).

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Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.