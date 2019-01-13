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пистолет Макарова

Сильно устарел: на замену пистолету Макарова придет новый

© Sputnik / Георгий Зимарев
В мире
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Новый российский пистолет для Минобороны начнет производиться в 2019 году

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Серийное производство нового российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Межведомственная комиссия, принимающая решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1 (разрешающая серийное производство – ред.), завершит свою работу в марте, после чего планируется организовать серию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.

"Рассматриваются три разные производственные площадки - "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Основные претенденты - Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета - у ЦНИИточмаш, это все понимают", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в "Ростех") журналистам сообщили, что государственные испытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились.

Там уточнили, что на испытаниях пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленным нормативно-технической документацией заказчика. Также исследовались баллистические характеристики пистолета. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до -70 градусов по Цельсию.

Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.




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