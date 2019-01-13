Парней из США по ошибке обвинили в изнасиловании и оправдали спустя 70 лет

Парней приговорили по ложному обвинению американки в 1949 году.

ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Четверых афроамериканцев, которых в 1949 году приговорили за изнасилование, посмертно помиловали власти штата Флорида в США, передает Washington Post.

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Гражданка Америки Норма Паджетт 70 лет назад обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она заявила, что ее украли и надругались над ней четверо парней - Эрнест Томас, Сэмюэль Шепард, Чарльз Гринли и Уолтер Ирвин.

Как утверждала Паджетт, преступление было совершено в ее машине поздно вечером на неосвещенном участке дороги.

Уточняется, что у следствия с самого начала были сомнения в правдивости показаний Паджетт.

Несмотря на нехватку доказательств, парней ждала страшная участь. Так, одного из афроамериканцев растерзала разъяренная толпа во главе с шерифом- сегрегационистом округа Лейк. Двоих приговорили к смертной казни, еще одного обвиненного, которому тогда было 16 лет, осудили на пожизненный срок.

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Суд тщательно разбирался в материалах дела. На заседаниях присутствовали потомки осужденных и сама Норма, которой сейчас 86 лет. В результате женщина призналась, что солгала, и самого изнасилования не было.

Власти Флориды извинились перед семьями незаконно осужденных афроамериканцев. Губернатор штата Рон Де Сантис заявил, что несмотря на помилование спустя 70 лет, никогда не поздно принять правильное решение.