Мэра Гданьска прооперировали после ножевого ранения во время концерта

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Мэр Гданьска Павел Адамович на благотворительном концерте был ранен ножом неизвестным мужчиной.

Как сообщает издание Gazeta.pl, инцидент произошел во время выступления градоначальника – тогда преступнику удалось пробраться к политику на сцену.

Мэр Гданьска перенес операцию, его состояние остается очень тяжелым. По данным местных СМИ, удар ножом пришелся Адамовичу в область сердца.

Во время операции, которая длилась пять часов, мэру перелили порядка 20 литров крови.

Врачи говорят, что все решат следующие часы.

Очевидцы утверждают, что нападавший перед атакой прокричал, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме.