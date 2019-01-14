Еще один жилой дом обрушился в России из-за взрыва газа

Спасатели эвакуировали 140 человек. Под завалами могут находиться порядка семи жильцов.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа многоэтажного жилого дома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального управления МЧС, инцидент произошел рано утром в понедельник, 14 января.

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В результате взрыва повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, между этажами обрушились перекрытия.

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Спасатели вытащили из-под завалов семь человек, в том числе мать с ребенком, 140 человек были эвакуированы.

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Между тем, по данным спасателей, под завалами еще могут находиться семь жильцов.

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