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Сотрудники МЧС РФ, архивное фото

Еще один жилой дом обрушился в России из-за взрыва газа

© Sputnik / Илья Московец
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28801

Спасатели эвакуировали 140 человек. Под завалами могут находиться порядка семи жильцов.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа многоэтажного жилого дома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального управления МЧС, инцидент произошел рано утром в понедельник, 14 января.

МЧС РФ
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В результате взрыва повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, между этажами обрушились перекрытия.

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Спасатели вытащили из-под завалов семь человек, в том числе мать с ребенком, 140 человек были эвакуированы.

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Между тем, по данным спасателей, под завалами еще могут находиться семь жильцов.

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Теги:
Происшествие, Взрыв, Ростовская область, Россия



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