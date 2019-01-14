Грузовой Boeing, летевший из Бишкека, разбился в пригороде Тегерана

По предварительным данным, пилот не справился с управлением, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в жилой район.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Грузовой самолет с десятью людьми на борту разбился под иранской столицей - городом Тегераном.

Как сообщает агентство FARS со ссылкой на источники, воздушное судно следовало из Бишкека (столица Кыргызстана).

Самолет направлялся в международный аэропорт Пайам в городе Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту Фатх в том же городе.

По предварительной информации, пилот не справился с управлением при посадке. В результате самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район. Местные СМИ пишут также о плохих погодных условиях в зоне аварии.