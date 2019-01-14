Новый тренд: в России появятся зеленые номера для электрокаров

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В России могут появиться зеленые номерные знаки для автомобилей, сообщает RT.

В частности, зеленые номера получат все электрокары.

"Это станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым", - сказал советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.

Напомним, что продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50-70 процентов, однако в России тренд на зеленый транспорт только набирает обороты. По мнению Романа Малкина, это связано с тем, что в стране мало зарядных станций, поэтому высокая цена электромобилей не оправдывается их возможностями.