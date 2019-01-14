Канадские авиадиспетчеры послали коллегам из США сотни пицц

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Авиадиспетчеры из Канады отправили несколько сотен пицц американским коллегам, оставшимся без зарплаты из-за "шатдауна", пишет РИА Новости со ссылкой на газету Globe and Mail.

Как заявил глава канадской ассоциации авиадиспетчеров Питер Даффи, инициатива стартовала в четверг, когда авиадиспетчеры в городе Эдмонтон организовали сбор средств, чтобы купить пиццу американским авиадиспетчерам в городе Анкоридж на Аляске. Позднее к ним присоединись авиадиспетчерские службы в других городах Канады.

"Я думаю, что на данный момент 36 учреждений (в США. - Ред.) получили пиццу из Канады, и эта цифра растет с каждым часом", - заявил Даффи.

По его словам, к вечеру воскресенья американские авиадиспетчеры получили порядка 300 пицц. Он также добавил, что в фонд на покупку пиццы поступило пожертвование в размере 500 долларов от анонимного спонсора из Канады.

Напомним, что ряд ведомств США, включая Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной "шатдауна" стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.