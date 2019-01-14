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Рак молочной железы

Исследование: как предотвратить образование метастазов при раке

© Euroonco
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Метастазирование является причиной более 90% смертей, связанных с онкологическими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Швейцарские ученые обнаружили средство, которое предотвращает образование метастазов при раке груди. Результаты исследования сотрудников Базельского университета опубликованы на портале MedicalXpress.

© Sputnik / Варвара Гертье
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Специалисты отмечают, что метастазирование — причина более 90% связанных с онкологией смертей. Если опухоль распространяется за пределы мест ее первоначального образования и задевает жизненно важные органы, спасти человека уже невозможно.

Ученые досконально исследовали около 2,5 тысячи соединений и выявили их влияние на циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК). Под воздействием механизмов эпигенетического контроля эти клетки становятся похожими на стволовые, из-за чего закрепляются в тканях и впоследствии делятся. В результате этого процесса образуются кластеры, которые в дальнейшем приводят к образованию новых опухолей.

Экспертам удалось обнаружить ингибитор Na +/K + ATPase — он препятствует этому процессу, "разбивая" кластеры на отдельные клетки и отключая эпигенетическую регуляцию.

Как отметил руководитель исследовательской группы Никола Ацето, им удалось обнаружить препарат, который не убивает раковые клетки, а препятствует их соединению.

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По его словам, уже идет подготовка к проведению клинических испытаний.

Теги:
болезнь, Ученые, рак



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