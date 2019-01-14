Изгнать бесов за пять дней: целитель арестован за смерть клиента

Изгнание бесов продолжалось в течение пяти дней, что, возможно, и привело к трагедии.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Народный целитель в Казахстане был арестован, так как его пациент умер после пятидневного сеанса изгнания бесов, сообщила пресс-служба департамента полиции региона РИА Новости.

Двадцативосьмилетний мужчина скоропостижно скончался 12 января в своем доме. При проведении судебно-медицинской экспертизы у него обнаружили тупую травму грудной клетки со множественными переломами ребер и ушиб легких. Возбудив по данному факту уголовное производство, стражи порядка задержали местного целителя, который мог оказаться причастным к получению потерпевшим тяжелых травм и его последующей кончине.

"Официального заявления со стороны родных потерпевшего в полицию пока не поступало. Тем не менее досудебное расследование проводится по статье 106 части 3 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". В качестве подозреваемого в материалах расследования выступает 63-летний мужчина, занимающийся так называемой нетрадиционной медициной", - говорится в сообщении полиции региона.

Следствие установило, что к целителю потерпевшего привели его родные. По их мнению, последние три года мужчина страдал от того, что в него вселились бесы.

По словам полиции, изгнание бесов продолжалось в течение пяти дней, что, возможно, и привело к трагедии.