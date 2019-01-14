Мэр Гданьска умер в больнице после полученных ножевых ранений

Жизнь 53-летнего градоначальника поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Ранения, полученные им накануне, оказались несовместимы с жизнью.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Польский градоначальник Павел Адамович, который накануне получил ножевое ранение во время благотворительного концерта, скончался в больнице.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на главного врача Университетского клинического центра в Гданьске Томаша Стефаняка.

"С глубочайшим сожалением должен сообщить, что мы проиграли борьбу за жизнь господина мэра. Господин мэр Адамович скончался", - сказал он.

Ранее сообщалось, что состояние раненного политика оценивается как очень тяжелое. Он получил ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Сети появилось видео, на котором видно, как во время представления на сцену выбежал неизвестный мужчина, который и нанес градоначальнику ножевое ранение. Очевидцы утверждают, что нападавший перед атакой прокричал, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме.

Адамовича начали реанимировать прямо на сцене, а после приезда карет скорой помощи госпитализировали.

Преступника задержали. Им оказался 27-летний местный житель. По информации местной прессы, преступник действительно отбывал тюремное наказание за грабежи, а на сцену мог проникнуть по удостоверению сотрудника СМИ.

Мэру было 53 года.

