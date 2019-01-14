Авиакатастрофа в Иране: самолет стоял в Кыргызстане 8 часов

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Разбившийся в окрестностях Тегерана грузовой самолет Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, простоял в аэропорту киргизской столицы восемь часов, при этом в Бишкеке его не заправляли, сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта Кыргызстана, пишет РИА Новости.

"В аэропорту "Манас" фактическая посадка совершена в 23.10 (20.10 мск), вылет 14 января по заявке планировалось в 6.30 (03.30), фактический вылет совершил в 7.16 (04.16 мск)... Заправку воздушного судна в Кыргызстане не производили... Одиннадцать человек выходили в город, 5 человек оставались в самолете", - пояснили в пресс-службе.

В сообщении также уточняется, что, по данным государственной пограничной службы Кыргызстана, судно "прибыло из Таиланда, было загружено бараниной". В ведомстве добавили, что "согласно заявке, на борту были командир и 15 членов экипажа - все граждане Ирана, из 16 членов экипажа – одна женщина".

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, летел из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана. Однако самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту "Фатх" в том же городе, где выехал за ограждение взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район, где в тот момент не оказалось жителей, после чего загорелся. Инцидент произошел в понедельник.