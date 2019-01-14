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Пожар на территории Киево-Печерской Лавры

Пожар на территории Киево-Печерской лавры: есть угроза обрушения

© Пресс-служба МЧС Украины
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На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. Тушение пожара продолжается.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Появилась угроза обрушения перекрытий в горящем здании, которое находится на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры, сообщила в понедельник пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киеву Светлана Водолага, пишет РИА Новости.

"Спасатели сейчас тушат пожар снаружи, поскольку появилась угроза обрушения конструкции между вторым этажом и крышей дома", - сказала Водолага.

При этом на сайте Госслужбы по ЧС сообщается, что по состоянию на 17.30 (18.30 мск) личный состав, задействованный на тушении пожара, выведен на безопасное расстояние из здания в связи с угрозой обвала перекрытия между 1 и 2 этажами.

На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. Тушение пожара продолжается. 

Пожар на территории Киево-Печерской лавры
МЧС
Пожар на территории Киево-Печерской лавры



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