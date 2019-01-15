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Юрий Дудь

Иск против Дудя и Ивлеевой: блогеры могут заплатить 100 млн рублей

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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В своей петиции Бестаев утверждает, что Дудь задал Ивлеевой "оскорбительный вопрос", связанный с президентом РФ Владимиром Путиным.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. К Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой подан иск на 100 миллионов рублей. Именно в такую сумму Артур Бестаев оценил ущерб  в своем обращении о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в Мещанском суде.

"Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении Ю.А. Дудя и А.В. Ивлеевой был зарегистрирован Мещанским районным судом Москвы в конце декабря", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что заявитель Артур Бестаев уже подавал иск к этим ответчикам в середине декабря, но тогда иск был оставлен судом без движения и возращен Бестаеву.

Четыре месяца назад на онлайн-платформе Change.org, предназначенной для размещения петиций, пользователь с именем, совпадающим с именем заявителя иска, разместил обращение, которое касалось Дудя и Ивлеевой. В этой петиции мужчина утверждает, что Дудь задал Ивлеевой "оскорбительный вопрос", связанный с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ведущая Анастасия Ивлеева
© Instagram / _agentgirl_
Ведущая Анастасия Ивлеева

По данным СМИ, в иске мужчина требует взыскать с каждого ответчика по 50 миллионов рублей, опубликовать опровержение и удалить интервью с канала Дудя на видеохостинге YouTube.




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